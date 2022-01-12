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Происшествия12 января 2022 10:33

В Ростове посреди улицы задымился троллейбус с пассажирами

Водитель эвакуировал людей и сам разобрался с ЧП
Ангелина СКИБА
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ЧП произошло на улице 1-ой Конной Армии. Фото: соцсети

ЧП произошло на улице 1-ой Конной Армии. Фото: соцсети

Сегодня, 12 января, в Ростове на улице 1-ой Конной Армии произошло ЧП с троллейбусом. Машина задымилась прямо на дороге около припаркованных авто. Вероятно, это было возгорание, рассказал очевидец в соцсетях.

Житель донской столицы добавил, что водитель успел самостоятельно все потушить и экстренные службы не приезжали.

По информации МУП РТК, «произошло задымление в одном из электроотопителей салона маршрута №135».

- Водитель предпринял необходимые меры по предотвращению возгорания и эвакуации пассажиров. В результате никто не пострадал. Сейчас троллейбус находится в депо на ремонте. Его планируют починить до 13 января. После этого транспорт снова выпустят на линию, - прокомментировали в транспортной компании.

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