Алексей Логвиненко объяснил, почему не нужно возвращать «Ростовводоканал» городу

Контролировать ситуацию власти намерены с помощью блокирующего пакета акций.Фото: сайт администрации Ростова

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко усомнился в необходимости тратить деньги на выкуп акций «Ростовводоканала». Глава администрации пояснил, что лучше выделить средства на новую школу или парк. Громкую тему обсудили на встрече городских властей и журналистов.

- Если депутаты посчитают нужным, то выкупим. Однако я считаю, что этого делать не следует. Лучше эту сумму потратить на парк, школу. Это гораздо выгоднее. Кроме того, хозяйство водоканала нужно содержать и вкладывать в это дополнительные деньги. Думаю, что найдутся крупные инвесторы, ведь у города большая привлекательность для бизнеса, - отметил Алексей Логвиненко.

Контролировать ситуацию на предприятии намерены с помощью блокирующего пакета акций. К слову, у администрации для этого уже есть необходимое количество ценных бумаг.

Ранее на «Ростовводоканале» произошел скандал между топ-менеджерами. Дмитрия Кубрака досрочно лишили полномочий гендиректора и в должности утвердили Михаила Поркшеева. Тогда экс-руководитель с этим не согласился и на длительное время оккупировал личный кабинет. В конце прошлого года Дмитрия Кубрака задержали и отправили под арест на два месяца.

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