Сити-менеджер Ростова объяснил, почему в центре построили особняк вместо парковки

Проект успешно прошел госэкспертизу Фото: Мария ЛЕНЦ

Особняк вместо многоуровневой парковки в Ростове около парка Горького возвели на законных основаниях. Это уже нельзя исправить, однако сама ситуация уже, в некотором смысле, «пережиток прошлого», потому что договор заключили довольно давно и он все еще остается в силе и имеет юридический вес. Так сити-менеджер Алексей Логвиненко объяснил ситуацию с появлением совсем не того объекта, на который рассчитывали власти.

- Строительством занимался очень серьёзный человек, который разбирается во всех тонкостях. Отказать мы не имеем права. Формально обещания не нарушены. Это проверяла прокуратура, - рассказал Алексей Логвиненко.

Изначально владелец компании заверил власти, что оборудует парковку и пристройку к ней, а также обновит прилегающую территорию. Это все выполнили, только пристройка в итоге оказалась намного больше, чем сама парковка, под которую отвели лишь часть территории. К слову, этот проект успешно прошел и госэкспертизу. Все произошло еще до назначения Алексея Логвиненко на должность главы администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Ростова вместо многоуровневой парковки построили особняк

Этот проект прошел экспертизу, поэтому здание возвели в рамках закона (подробности)