79 мест оборудуют для крещенских купаний в Ростовской области

Погружаться в соду в необорудованных местах опасно для жизни Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одной из народных традиций праздника остается купание в проруби. Для этого в Ростовской области оборудуют 79 мест, из которых 10 будут находиться в донской столице, сообщили в правительстве региона.

Обычно люди приходят купелям в ночь с 18 на 19 января. В воду все желающие погружаются по очереди в течение нескольких часов, примерно с 23 до 3 утра. В прошлом году участие в обряде приняли более 100 тысяч жителей Дона.

Сейчас спасатели проверяют безопасность мест для крещенских купаний, в том числе исследуют дно водоемов. Должны сделать удобными подходы к воде, установить пункты обогрева и переодевания.

Около купелей все должны помнить о правилах безопасности. Нельзя оставлять детей без присмотра. Перед погружением следует критически оценивать свое состояние здоровья. Людям с сердечными заболеваниями и перепадами давления лучше воздержаться от таких мероприятий. Не строит употреблять спиртные напитки. Купаться в необорудованных местах опасно для жизни.

- Во всех оборудованных местах будут дежурить спасатели и пожарные ДПЧС, сотрудники МЧС, медперсонал, представители казачества и работники правоохранительных органов. В общей сложности это более тысячи человек, в готовности находятся 280 единиц техники, - рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

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