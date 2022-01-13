В Ростовской области пособие на погребение увеличили до 8107 рублей

В прошлом году выплату увеличили на 279 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Ростовской области пособие на погребение увеличили на 312 рублей. Это решение властей вступило в силу с 1 января 2022 года. Изменения внесли в закон «О материальной помощи для погребения умерших». Документ можно найти на сайте донского правительства.

Так, раньше можно было рассчитывать на поддержку в 7795 рублей, теперь эта сумма составляет 8107 рублей. В прошлом году выплату увеличили на 279 рублей.

Эти бюджетные деньги могут выдавать родственникам умершего или службе, которая занимается погребением.

К слову, с января по октябрь 2021 года в Ростовской области по различным причинам умерли 62402 человека, родились 29959 малышей.

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