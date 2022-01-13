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Общество13 января 2022 13:21

Уровень воды в Дону вблизи Ростова и Аксая повысится до неблагоприятной отметки

Причина - ветровой нагон
Ангелина СКИБА
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Усиление ветра ожидается этой ночью и днем на следующий день

Усиление ветра ожидается этой ночью и днем на следующий день

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области 14 января из-за ветра в устье реки Дон может подняться уровень воды. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

- Из-за юго-западного ветра в устье Дона возможен нагон. Во второй половине ночи, днем и до конца суток 14 января может произойти превышение неблагоприятных отметок около Азова, Ростова и Аксая, - сообщили в ведомстве.

Жителей Дона просят быть внимательными и осторожными.

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