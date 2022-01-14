В Ростове во время пожара из почтового отделения эвакуировали 60 человек

Посылки и корреспонденция не пострадали Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове на Лермонтовской во время пожара из отделения «Почты России» эвакуировали 60 человек. Никто не пострадал, сейчас специалисты выявляют причины ЧП, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Само происшествие случилось вчера, 13 января, в 10.46. Дежурному рассказали о горении в электрощине, после этого на место происшествия выехала бригада. Выяснилось, что пламенем был охвачен потолок на площади в 5 кв. метров. Локализовали огонь в 10.55, ликвидировали в 10.57, - рассказали в ведомстве.

После пожара почта временно изменит график работы. Посылки и корреспонденция не пострадали.

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