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Происшествия14 января 2022 7:14

Серьезный пожар вспыхнул на молокозаводе в Ростовской области

Горит одноэтажная постройка, на месте работают 47 человек
Ангелина СКИБА
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Предварительно, пострадавших нет. Фото: сайт управления МЧС России по РО

Предварительно, пострадавших нет. Фото: сайт управления МЧС России по РО

В слободе Родионово-Несветайской Ростовской области с утра 14 января на территории молокозавода полыхает производственное здание. К этой минуте огнем охвачено 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о возгорании одноэтажной постройки на улице Гвардейцев-Танкистов поступила в 8.46. Когда спасатели прибыли на вызов, горение уже происходило внутри помещения. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Сейчас с пламя пытаются потушить 47 человек, задействовано 14 единиц техники.

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