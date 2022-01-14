Серьезный пожар вспыхнул на молокозаводе в Ростовской области

Предварительно, пострадавших нет. Фото: сайт управления МЧС России по РО

В слободе Родионово-Несветайской Ростовской области с утра 14 января на территории молокозавода полыхает производственное здание. К этой минуте огнем охвачено 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Информация о возгорании одноэтажной постройки на улице Гвардейцев-Танкистов поступила в 8.46. Когда спасатели прибыли на вызов, горение уже происходило внутри помещения. Пострадавших нет, - рассказали в ведомстве.

Сейчас с пламя пытаются потушить 47 человек, задействовано 14 единиц техники.

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Пламенем был охвачен потолок (подробности)