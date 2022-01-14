Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 8:18

Пожар на молокозаводе в Ростовской области тушат уже 56 человек

Также увеличили количество спецмашин
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас горит одноэтажное здание на площади в 100 кв. метров

Сейчас горит одноэтажное здание на площади в 100 кв. метров

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Ростовской области на территории молокозавода, где полыхает постройка, увеличили количество пожарных и спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

- К этой минуте на месте ЧП работают уже 56 человек, задействовали 19 единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.

Пожар вспыхнул утром 14 января в слободе Родионово-Несветайской на улице Гвардейцев-Танкистов. Горит одноэтажное производственное здание на площади в 100 кв. метров. Предварительно, пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Серьезный пожар вспыхнул на молокозаводе в Ростовской области

Горит одноэтажная постройка, на месте работают 47 человек (подробности)