Пожар на молокозаводе в Ростовской области тушат уже 56 человек

Сейчас горит одноэтажное здание на площади в 100 кв. метров Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Ростовской области на территории молокозавода, где полыхает постройка, увеличили количество пожарных и спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС.

- К этой минуте на месте ЧП работают уже 56 человек, задействовали 19 единиц техники, - прокомментировали в ведомстве.

Пожар вспыхнул утром 14 января в слободе Родионово-Несветайской на улице Гвардейцев-Танкистов. Горит одноэтажное производственное здание на площади в 100 кв. метров. Предварительно, пострадавших нет.

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