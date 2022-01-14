С 14 по 16 января в Ростове прогнозируют гололедицу и сильный ветер

Во время ветра следует держаться подальше от рекламных щитов и деревьев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове с 14 до 16 января ожидается гололедица. Также возможно усиление ветра до 20 м/с, порывы могут достигать 24 м/с. Из-за этого в устье реки Дон ожидается нагон воды, уровень в водоеме прогнозируют выше неблагоприятных отметок на 10-20 см. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

В непогоду водителей просят помнить о правилах безопасности и соблюдать скоростной режим. Машины лучше парковать только на специально отведенных для этого местах, чтобы не создавать препятствия для уборочной техники. Действия пешеходов должны быть полностью предсказуемы на дороге.

Также во время ветра следует держаться подальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и деревьев. При скачках электричества рекомендуют отключать все электроприборы в помещениях. В случае ЧП следует звонить по номеру «112».

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Причина - ветровой нагон (подробности)