Тарифы на эвакуацию автомобилей в Ростове 2022: как изменилась оплата

За неправильно припаркованные авто теперь придется платить больше Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону с 1 января 2022 году увеличили тариф на эвакуацию и хранение неправильно припаркованных авто. Теперь перемещение транспорта обойдется нарушителям в 3243,46 рубля. Эту цифру указали в постановлении региональной службы по тарифам.

За час на штрафстоянке с владельцев машин категории А с этого месяца будут требовать по 10,7 рубля. Те, кто управляют транспортом категории B и D массой до 3,5 тонны, за тот же период времени обязаны платить 21,4 рубля.

Владельцы автомобилей категории D более 3,5 тонны могут заплатить 42,8 рубля за час. За негабаритные ТС установили плату в 64,1 рубля за час.

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