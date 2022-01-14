Ростовчанина подозревают в убийстве престарелой матери

Уголовное дело, возбужденное в отношении ростовчанина, расследует следком Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Кировского района донской столицы задержан по подозрению в убийстве 66-летней матери, сообщает региональный следком.

Как рассказали в ведомстве, по предварительным данным, в четверг вечером, 13 января, 44-летний ростовчанин, перебрав с алкоголем, затеял ссору с женщиной. Во время конфликта злоумышленник схватил нож и ударил им в грудь пенсионерке. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия.

Как сообщили в Следственном управлении СК по Ростовской области, по подозрению в убийстве задержан сын жертвы.

- Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за аналогичные преступления, - прокомментировали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении мужчины завели дело по статье «Убийство». Если суд признает его вину, то ростовчанину может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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