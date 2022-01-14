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Происшествия14 января 2022 13:04

В Ростовской области при пожаре в частном доме погибла женщина

Сейчас специалисты выясняют личность жертвы и ее возраст
Ангелина СКИБА
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С огнем боролись 8 человек, задействовали 2 единицы техники

С огнем боролись 8 человек, задействовали 2 единицы техники

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 14 января, женщина погибла при пожаре в одном из частных домов Морозовска Ростовской области. Об этом рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.

- ЧП произошло на улице Чкалова. Информация о возгорании поступила в 7.36. В 7.44 горение ликвидировали, а в 7.49 все потушили. Обнаружили тело погибшей женщины, сейчас устанавливают ее личность и год рождения. Также выясняется причина возгорания, - сообщили в ведомстве.

Известно, что с огнем боролась бригада из 8 человек, было задействовано 2 единицы техники.

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