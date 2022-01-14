МЧС: пожар на молокозаводе в Ростовской области полностью потушили

Выгорела одноэтажная постройка. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

Пожар на молокозаводе в слободе Родионово-Несветайской Ростовской области потушили в 12.05. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- В 11.30 локализовали горение на площади в 800 кв. метров. Через 35 минут все потушили, - рассказали в ведомстве.

На месте работали 56 человек, было задействовано 19 единиц техники. Выгорела одноэтажная постройка. Предварительно, пострадавших нет.

UPD: в 13.42 зафиксировали полную ликвидацию пожара - пресс-служба управления МЧС России по РО

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