Сити-менеджер Ростова стал лидером рейтинга среди первых лиц ЮФО

Глава администрации чаще остальных оказывался в центре внимания СМИ. Фото: сайт администрации Ростова.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко по итогам 2021 года стал лидером рейтинга среди первых лиц ЮФО. Глава администрации чаще остальных оказывался в центре внимания СМИ, отметили аналитики компании «Медиалогия».
Так, например, повышенный интерес в прошлом году вызвало известие о переизбрании Алексея Логвиненко на новый срок. Также активно публиковали слова управленца по поводу обновления транспорта, проекта набережной и строительства нового ЖК на левом берегу Дона.
Кроме этого, издания активно цитировали сити-менеджера в связи с заявлением о наличии свободных точек для предпринимателей с закрытых рынков Аксайского района.
В годовом рейтинге Алексей Логвиненко обошел Марию Пермякову и Веру Галушко - руководителей из Астрахани и Краснодара.
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