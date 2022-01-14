Из-под капота вырывались языки пламени, и авто могло полностью сгореть. Фото: соцсети.

Сегодня, 14 января, в Ростове на Профсоюзной потушили полыхающую иномарку. Машина загорелась прямо на дороге. Водители, которые оказались рядом, вместе пытались залить пламя с помощью огнетушителей, но все было тщетно. Об этом в соцсетях рассказали свидетели ЧП.

Также люди опубликовали в Интернете видео, снятое на месте происшествия. Судя по кадрам, из-под капота вырывались языки пламени, и авто могло полностью сгореть. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что все случилось во второй половине дня.

- В 14.47 поступило сообщение о возгорании в пути следования. В 15.06 пожар потушили. Выгорело 2 кв. метра, - прокомментировали в ведомстве.

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