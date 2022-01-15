В центре Ростова-на-Дону сгорело кафе

Пожарные потушили огонь за 20 минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в пятницу вечером, 14 января, в кафе на улице Пушкинской произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Сообщение о возгорании поступило дежурному около 11-ти часов вечера.

- Кафе расположено на первом этаже четырехэтажного дома, - уточнили в областном ГУ МЧС.

Огонь удалось потушить за двадцать минут.

- В пожаре никто не пострадал, - прокомментировали в МЧС.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области, в поселке Глубоком, загорелся частный дом. На месте происшествия нашли тела пяти сгоревших человек.

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