В центре Ростова-на-Дону сгорело кафе

Пожарные потушили огонь за 20 минут
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В донской столице в пятницу вечером, 14 января, в кафе на улице Пушкинской произошел пожар, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Сообщение о возгорании поступило дежурному около 11-ти часов вечера.
- Кафе расположено на первом этаже четырехэтажного дома, - уточнили в областном ГУ МЧС.
Огонь удалось потушить за двадцать минут.
- В пожаре никто не пострадал, - прокомментировали в МЧС.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в Ростовской области, в поселке Глубоком, загорелся частный дом. На месте происшествия нашли тела пяти сгоревших человек.
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