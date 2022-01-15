Ростовчанин попал в больницу из-за того, что на него упала ветка

В Ростове из-за сильного ветра пострадал человек Фото: Олег Укладов

В Ростове-на-Дону в пятницу вечером, 14 января, не на шутку разгулялся ветер. Так, из-за сильных порывов не устояла главная городская елка на Большой Садовой. Ель рухнула прямо на тротуар.

Из-за ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, 14 января пострадал житель донской столицы. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на улице Петренко из-за урагана сломалась ветка. Она упала прямо на прохожего. Очевидцы вызвали скорую помощь и 43-летнего мужчину госпитализировали.

У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Также из-за шквалистого ветра в устье Дона в Азовском районе области поднялся уровень воды и произошло подтопление 45-ти придворовых участков. В жилые дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, вода не зашла.

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