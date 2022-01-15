В Ростове устраняют последствия сильного ветра

Порывы ветра в Ростове достигли 25 метров в секунду

В донской столице устраняют последствия шквалистого ветра, сообщили в городской администрации. Из-за ураганного ветра, порывы которого достигали до 25 метров в секунду, упали две новогодние елки, одна из которых – главная городская.

По поручению главы администрации Ростова–на-Дону Алексея Логвиненко во всех районах города проходят объезды.

- Прилагаются все усилия для того, чтобы оперативно навести в городе порядок после вчерашнего сильного ветра, - сказал Алексей Логвиненко.

Службы убирают упавшие деревья, сломанные ветки, металлические конструкции. Чрезвычайных ситуаций в городе не было, никто не получил травм.

От ростовчан поступило 25 сообщений о происшествиях, коммунальные службы выезжают на места и ликвидируют последствия непогоды.

А в Азовском районе Ростовской области в пятницу вечером, 14 января, из-за сильного ветра, порывы которого достигали 25 метров в секунду, произошло повышение уровня воды на устьевом участке Дона до неблагоприятных отметок.

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