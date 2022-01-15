Жительница Ростовской области поверила незнакомцу и потеряла 400 тысяч рублей

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в городе Шахты, местная жительница стала жертвой мошенника, сообщили в донском главке. Женщине позвонили с незнакомого номера. Мужчина на том конце провода представился сотрудником банка.

Затем он предложил дончанке обезопасить ее счет. Для этого женщине надо было продиктовать свои личные данные, что она и сделала. В этот же момент с ее счета списали 413 952 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого разыскивают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции в очередной раз напомнили, что при поступлении подобных звонков и сообщений ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах. Кроме того, сотрудник банка никогда не попросит данные карты или интернет-банка.

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