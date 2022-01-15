В Ростовской области участок трассы М-4 могут сделать платным

Возможно, на Дону появится второй платный участок трассы М-4 Фото: Виктория МИНАЕВА

В Ростовской области еще один участок трассы М-4 «Дон» может стать платным, следует из данных, опубликованных в аукционе по обустройству трассы ГК «Автодор».

Компания объявила конкурс на ремонт участка от 777-го (Воронежская область) до 933-го километра (Каменский район Ростовской области).

Работы хотят завершить к декабрю 2023 года. Их стоимость оценивается в сумму, превышающую девять миллиардов рублей. Предполагается, что на отремонтированном участке будет четырехполосное и шестиполосное движение.

При этом допустимая скорость на этом отрезке дороги составит 120 километров в час.

Кроме ремонта дорожного полотна и территории вокруг него подрядчику предстоит установить автоматизированную систему управления движением, сделать развязку на Волгоград на 945-м км, пункты взимания платы, автоматизированную систему оплаты проезда по участку, установить освещение, заменить коммуникации.

Сейчас на федеральной трассе М-4 насчитывается 12 плат-ных участков. Один из них пролегает через донской край.

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