Сколько человек умерли от коронавируса в Ростовской области, рассказали власти региона

За сутки от коронавируса в Ростовской области умерли 12 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за сутки у 449 дончан диагностировали ковид, сообщается на сайте областного правительства. На 15 января общее число заболевших достигло 199103 человек.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 12 больных.

- Это шесть женщин. Их возраст от 64 до 82 лет. Также скончались шестеро мужчин возрастом от 63 до 88 лет. Все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 стали 9876 человек, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день в больницах Дона с ковидом находятся 1999 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии - 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 211 человек.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в регионе для пациентов с омикрон-штаммом уже подготовили обсервационные места и мельцеровские боксы. Об этом перед вице-премьером страны Татьяной Голиковой отчитался губернатор Василий Голубев.

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