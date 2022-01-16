Дожди и метель в ближайшие дни обрушатся на Ростов-на-Дону

Снег с дождем обещают в Ростове с 17 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

По прогнозам синоптиков, с понедельника, 17 января, погода в донской столице испортится.

Так, в первый рабочий день недели со второй половины дня обещают дождь со снегом. Утром столбик термометра покажет 0 градусов, днем +1, вечером +1.

Во вторник, 18 января, со второй половины дня пойдет мокрый снег. Утром в городе будет 0 градусов, днем -1, вечером похолодает до -3.

В среду, 19 января, весь день будет идти снег. Утром температура воздуха составит -6 градусов, днем -5, вечером -6.

В четверг, 20 января, обещают метель. Утром -5, днем -1, вечером прогнозируют 0 градусов. Ветер - до десяти метров в секунду.

В пятницу, 21 января, также снег с дождем. Утром и днем+2 градуса, вечером -1.

Суббота, 22, будет практически без осадков. Утром и вечером 0 градусов, днем -2.

В воскресенье, 23 января, весь день будет идти небольшой снег. Утром -5, днем -4, вечером -6 градусов.

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