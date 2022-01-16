Волонтеры из Ростовской области спасают собаку, преданную людьми дважды

Волонтеры верят, что хаски обретет любящего хозяина Фото: Андрей АБРАМОВ

В городе Шахты Ростовской области сотрудники центра для бездомных животных «Святобор» ищут дом хаски. Как рассказали волонтеры, собака оказалась не нужна хозяевам после того, как те решили переехать в другой дом. Пса просто отвезли на остановку и оставили там на морозе.

О том, что пес оказался не у дел, узнали волонтеры. Они забрали хаски в приют, а чуть позже нашли ему хозяев.

- Но они оказались не готовы к тому, что собака не может жить в квартире. Мальчишка безобразничал, рвал шторы, гонял кота. Очень много у песика энергии, - пояснили волонтеры.

Как итог – хаски вновь оказался на улице. Сейчас зоозащитники вновь ищут дом собаке, преданной людьми дважды.

- Желательно, чтобы дом был с надежным высоким забором, а хозяин активным, не ленящимся выгуливать песика в парке, – сказали волонтеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Никому ненужное наследство»: Соседи решили скинуться и усыпить собаку, которая восемь лет прожила в подъезде

Старая хозяйка съехала с квартиры, а новым Чак не понравился (подробнее)