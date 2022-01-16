В Ростове-на-Дону в аварию попала машина скорой помощи

В Ростове произошла авария с участием машины скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице в воскресенье, 16 января, произошла серьезная авария. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на Большой Садовой, на светофоре столкнулись скорая помощь и легковая машина.

- Автомобили двигались в попутном направлении, - уточнил собеседник издания.

В результате травмы получила 33-летняя женщина. Она находилась в машине скорой помощи и сопровождала ребенка в больницу.

У потерпевшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали.

По факту случившегося проходит проверка.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в на донской трассе в аварии пострадали трое детей. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, водитель Tager не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис», двигающемуся в попутном направлении. В результате машины столкнулись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трое детей пострадали в аварии на трассе в Ростовской области

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель, не уступивший дорогу «Хендаю» (подробнее)