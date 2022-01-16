Ростовские врачи рассказали все, что нужно знать о ревакцинации

Самый надежный способ защититься от коронавируса - прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению врачей, волна коронавируса может «накрыть» Ростов уже весной. Чтобы уберечь себя от ковида, необходимо сделать прививку или пройти ревакцинацию.

- Для чего необходима ревакцинация? Ревакцинация (повторное введение вакцины прим.ред.) необходима для того, чтобы обновить и усилить иммунный ответ организма, - сообщили в горздраве.

По словам ростовских экспертов, во время эпидемии необходимо поддерживать напряженный иммунитет – то есть высокий уровень антител.

Прививку против новой коронавирусной инфекции нужно сделать по истечении 6 месяцев после перенесенного заболевания (в том числе и у ранее вакцинированных лиц). Или по истечении 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации.

- Предварительные результаты исследования показали, что "Спутник V" показывает высокую нейтрализующую активность против штамма "омикрон", и, как ожидается, обеспечит высокий уровень защиты от тяжелого течения болезни и госпитализации, - сказали эксперты.

При этом ревакцинация от COVID-19 разрешена всеми имеющимися в наличии препаратами, в соответствии с их инструкциями по медицинскому применению.

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