В центре Ростова скорая помощь столкнулась с дорогостоящей иномаркой

В Ростове скорая врезалась в иномарку. Фото: ГИБДД по РО

В центре донской столицы случилась авария с участием автомобиля скорой помощи Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 января, около полудня на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Буденновского.

По предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля скорой помощи марки Volkswagen Passat, принадлежащего больнице № 20, вез больного из дома в медучреждение. В машине находились пять человек: два фельдшера, больной и сопровождающая больного. Авто ехало с включенными световыми и звуковыми сигналами, и проезжая перекресток на красный свет столкнулся с автомобилем Lexus РХ350 под управлением 45-летнего шофера.

Сначала за помощью никто не обратился. Но затем 32-летняя сопровождающая все-таки попросила помощи медиков.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

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По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель, не уступивший дорогу «Хендаю».