Стоимость проезда в автобусах №700 «Ростов - Платов» увеличили до 150 рублей

Днем по маршруту курсируют автобусы большого класса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области перевозчик вновь увеличил стоимость проезда в автобусах №700 «Ростов - аэропорт Платов». Теперь с пассажиров берут 150 рублей, сообщает «Городской репортер».

Ранее - в октябре 2021 года - на этом маршруте уже поднимали плату до 120 рублей. До этого билет стоил 100 рублей. Таким образом, цена выросла на 50% и составляет больше московских расценок за поездку в Домодедово.

Известно, что днем под номером 700 раз в 30 минут курсируют автобусы большого класса. Ночью маршрут должны выполнять на машинах малого класса с интервалом один раз в час.

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