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Экономика17 января 2022 12:38

В Ростове приступили к проектированию линий скоростного трамвая

Всего планируют обновить 46 км сетей, построят еще 76,8 км
Ангелина СКИБА
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Разрешение подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Разрешение подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове компания «Синара-ГТР» приступила к разработке проекта и межеванию территорий под линии скоростного трамвая. Соответствующее разрешение подписал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко. Об этом 17 января сообщил сам сити-менеджер на своей странице в Instagram.

- При разработке документации по межеванию уточнят конкретные коридоры трамвайных путей, реконструкцию объектов улично-дорожной сети, мостов и путепроводов, а также подготовят детальные предложения по созданию трамвайной инфраструктуры на новых участках и модернизации существующей сети, - пояснил Алексей Логвиненко.

Скоростной трамвай должен соединить центр города со спальными районами: Суворовским, Левенцовским, Верхним Темерником, Вересаево, а также с территориями будущей комплексной застройки на левом берегу Дону и районом старого аэропорта.

Всего планируют обновить 46 км трамвайных сетей, построят еще 76,8 км. Подвижной состав обещают пополнить 98 новыми трехсекционными вагонами.

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