Модернизацию трамвайной сети Ростова планируют начать в 2022 году

Детали проекта обговорили на специальном совещании. Фото: сайт правительства РО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модернизацию трамвайной сети Ростова планируют начать уже в 2022 году. Эту работу в том числе собираются связать с проектом пригородного ж/д сообщения «Донской экспресс». Такое заявление на специальном совещании сделал министр транспорта Владимир Окунев, сообщает сайт донского правительства.

- В ближайших планах реализация «Донского экспресса», это просто обязывает нас синхронизировать два этих проекта. На карте южной столицы должны появиться точки пересечения трамвая и пригородной электрички, - подчеркнул Владимир Окунев.

Глава областного Минтранса также обсудил с экспертами тему транспортной нагрузки - некоторые считают, что появление выделенных полос для трамваев затруднит движение на дорогах.

- Хочу обратить внимание на тот факт, что Ростову не нужен просто трамвай. Он у нас уже есть и исправно функционирует. Мегаполису требуется именно высокоскоростной трамвай, который решит вопрос с доступностью микрорайонов и разгрузит магистрали от автомобилей. Наша цель - создать такие условия, при которых люди пересядут на общественный транспорт и сделают это исключительно из рациональных соображений, - пояснил Владимир Окунев.

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