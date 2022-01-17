В Ростовской области за год произошло 700 отравлений алкоголем, умерло 76 человек

Больше всего случаев произошло в 5 городах и 4 районах Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области за 2021 год произошло 700 отравлений спиртосодержащей продукцией. В 76 случаях употребление горячительного привело людей к смерти, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 94,1% отравившихся - взрослые, 2,7% - дети, 3,1% - подростки. Больше всего от алкоголя пострадали в Ростове, Таганроге, Шахтах, городе Гуково, в Азове, Белокалитвенском, Аксайском, Мясниковском и Орловском районах.

Специалисты отмечают, что жидкости подобного толка занимают первое место по остроте и летальности среди других отравлений. Особенно опасен для жизни этанол, не стоит приобретать суррогатный алкоголь.

- Обращайте внимание на качество продукции: колпачок должен плотно прилегать к стеклу бутылки. Плохо, если из бутылки вытекает содержимое. Нужно всегда обращать внимание на этикетку с информацией и наличие акцизных марок. На таре должны указывать дату розлива, - напомнили в Роспотребнадзоре.

Также не следует покупать напитки по низкой цене в нелегальных ларьках и торговых точках. Если у вас есть сомнения в качестве продукции, лучше отказаться от нее ради своей же безопасности. При первых признаках отравления нужно срочно звонить в скорую помощь или везти человека в больницу.

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