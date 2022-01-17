Ранее в донской столице уже сдали более 200 сосен, пихт и елей Фото: Мария АНАНОВА

В Ростове 30 января собираются устроить чемпионат по метанию елок. В соревновании смогут принять участие все желающие. Участники будут подбрасывать хвойные «снаряды» в высоту и в длину, рассказали в пресс-службе ГК «Чистый город».

Как пояснили в организации, в спортивной акции используют деревья, которые жители города сдадут на утилизацию. Таким необычным способом регоператор и экоактивисты хотят привлечь внимание к правильной переработке зеленых красавиц.

Когда начнут собирать деревья и где проведут акцию, пока неизвестно. Даты уточнят немного позже.

Ранее в донской столице уже сдали более 200 сосен, пихт и елей. Из 6 пунктов в Ленинском, Первомайском и Советском районах елкомобили вывезли около 1 тонны деревьев. Их переработали в мелкую фракцию и в будущем используют для благоустройства и хозяйственных нужд.

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