В Канаде опасаются «возможной военной угрозы» Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Канады предостерегли от поездок в Ростовскую область из-за распространения омикрон-штамма и «возможной военной угрозы». Соответствующее обращение опубликовал МИД иностранного государства.

- Правительство России объявило чрезвычайное положение в Ростовской области, где сохраняется значительное военное присутствие. Ситуация на украинской границе непредсказуема и может резко измениться. Соблюдайте предельную бдительность (ред. перевод с французского), - заявили власти Канады.

Иностранцев также попросили «подумать о возвращении домой», если они уже находятся на донской земле, так как «возможности по оказанию консульской помощи крайне ограничены».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летчикам США рекомендовали быть осторожными во время полетов над Ростовской областью

Проявить внимательность попросили работников американских авиакомпаний (подробности)