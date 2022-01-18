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Общество18 января 2022 7:43

Светлану Камбулову назначили заместителем главы администрации Таганрога

Об этом сообщили местные власти
Ангелина СКИБА
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Ранее специалист занимала должности в мэрии донской столицы. Фото: сайт администрации Ростова.

Ранее специалист занимала должности в мэрии донской столицы. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростовской области Светлану Камбулову назначили заместителем главы администрации Таганрога. Специалист будет курировать вопросы экономики, сообщает пресс-служба местной администрации.

До этого Светлана Камбулова работала в Ростове-на-Дону, там она с 2019 года занимала аналогичную должность в городской мэрии.

Еще раньше замглавы сити-менеджера возглавляла департамент экономики донской столицы и занимала посты в правительстве региона: в департаменте развития малого и среднего бизнеса, а также в управлении развития предпринимательства.

Светлана Анатольевна окончила Пятигорский госпединститут иностранных языков, РАНХиГС по направлению «Мировая экономика» и ЮФУ - магистр направления «Экономика».

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Эту информацию официально подтвердили власти (подробности)