В Ростовской области экс-главу района повторно осудили за махинации с жильем детей-сирот

Сторона обвинения просила для подозреваемого срок в колонии Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области экс-главу Целинского района повторно наказали за махинации с квартирами для детей-сирот. Теперь бывший чиновник должен заплатить 300 тысяч рублей штрафа. Об этом сегодня, 18 января, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Окончательный приговор вынесли на прошлой неделе, 14 числа. Подсудимого признали виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (Совершение действий выходящих за пределы полномочий), - прокомментировали в инстанции.

Известно, что бывший управленец в сентябре 2018 года подписал акты о приеме жилых помещений, которые собирались отдать детям-сиротам. На эти квартиры муниципалитет потратил из бюджета региона 9,4 млн рублей, но спустя время оказалось, что постройки не соответствовали техзаданию.

После этого глава местной администрации оказался под следствием. Его собирались осудить за превышение полномочий, но в итоге изменили статью на более мягкую. Тогда же выписали штраф в 80 тысяч рублей, однако его сразу же списали за истечением срока давности. Спустя время дело снова рассмотрели. Сторона обвинения просила для подозреваемого срок в колонии, но итоге суд утвердил штраф в 300 тысяч рублей.

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