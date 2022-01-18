В Ростовской области карася и пиленгаса собирают руками прямо из ледяной корки

По словам людей, погибло «огромное количество рыбы». Фото: соцсети.

В Ростовской области у берегов Таганрогского залива карася, пиленгаса и других водных обитателей сейчас собирают руками прямо из ледяной корки. Происходящее на видео сняли очевидцы. По словам людей, погибло «огромное количество рыбы и сейчас этим пользуются люди».

Предварительно, нежданную добычу в руки к местным жителям принес «торос», то есть образовавшиеся ледяные обломки, которые буквально выдавили живность на сушу.

В социальных сетях отметили, за такой «улов» якобы может грозить административное дело. Пользователи сети с этим не согласились и заявили, что людей не в чем винить. Некоторые и вовсе добавили: подобную добычу можно назвать, скорее, «сбором», а не «рыболовством».

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