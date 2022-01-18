Минздрав: в Ростовской области могут развернуть до 6 тысяч ковидных коек

На Дону еще есть резерв коек для пациентов с COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области при увеличении числа пациентов с коронавирусом готовы развернуть до 6 тысяч коек. Об этом 18 января на заседании опершатаба заявил глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

- Мы предупредили медучреждения и глав районов, что на местах должны сохранить возможность в течение 7 суток развернуть ковидные госпитали. Мы сможем открыть до 6 тысяч мест для пациентов с COVID-19, - прокомментировал Юрий Кобзев.

Также министр добавил, что сейчас особенное внимание уделяют стационарному обеспечению детей. Для юных пациентов при необходимости планируют ввести в 8 госпиталях еще 140 мест.

Сейчас в целом по региону в больницах находятся немногим более 2 тысяч человек. Это 67% от возможно загрузки. Таким образом, на Дону еще есть резерв мест.

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