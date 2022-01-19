Ректор РостГМУ: пик волны COVID-19 ожидается через 10 дней

Почти 900 молодых специалистов работают в ковидных госпиталях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области через 10 дней ожидается пик заболеваемости коронавирусом, то есть пик волны возможен примерно в начале февраля. Уже сейчас в стационарах помогают студенты-медики и волонтеры, рассказал ректор РостГМУ Сергей Шлык.

- Будем проводить производственную практику. Пик ожидается дней через 10, со следующей недели партиями, блоками дополнительные силы начнут включать в работу. Ординаторы, например, могут работать участковыми врачами, а учащиеся старших курсов будут средним медперсоналом, - прокомментировал Сергей Шлык.

Руководитель вуза добавил, что сейчас более 4 тысяч студентов-медиков и сотрудников университета работают в больницах. Почти 900 молодых специалистов находятся именно в ковидных госпиталях. Также задействовали 541 волонтера.

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