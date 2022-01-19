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Общество19 января 2022 8:00

Батайск и Ростов свяжут два новых автобусных маршрута №201 и 203

Транспорт будет курсировать от «Южного берега» и Березовой Рощи
Ангелина СКИБА
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На каждое направление выделили по две машины

На каждое направление выделили по две машины

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этого дня, то есть с 19 января, в Батайске должны изменить схему движения автобусов № 201 и 203. Эти маршруты теперь будут напрямую связаны с Ростовом, сообщает сайт Минтранса Ростовской области.

- На маршрут № 201 от ЖК «Южный берег» до Привокзальной площади донской столицы выпустят две машины. Микрорайон Березовая Роща с Привокзальной площадью соединит маршрут №203, обслуживаемый также двумя автобусами, - пояснили власти.

Расписание обещают разместить в салонах транспорта «Батайского АТП-1», а также на конечных остановках.

- В ближайшее время планируют объявить конкурс на пассажирские перевозки из ЖК «Прибрежный». Маршрут точно также проложат от нового микрорайона в Ростов-на-Дону, - добавили в Минтрансе.

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