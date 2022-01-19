Еще 560 заболевших COVID-19 за сутки выявили в Ростовской области

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 12842 теста на коронавирус Фото: ИВАНОВА Диана

Еще 560 заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Ростовской области. Также до 1,37 увеличился коэффициент распространения инфекции. Об этом сегодня, 19 января, сообщает сайт донского правительства.

По итогам тестирования новые случаи подтвердили в 55 территориях региона. На первом месте Ростов - 160, на втором - Таганрог - 27, на третьем месте находится Волгодонск - 23. Наименьшее количество инфицированных обнаружили в Обливском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

Выздоровели с начала пандемии 181624 человека, умерли 9914. За сутки из-за вируса скончались 10 пациентов с COVID-19: 6 женщин от 55 до 83 лет, а также 4 мужчин от 27 до 85 лет. У них были хронические заболевания.

В стационарах сейчас лечат 2019 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 жителя Дона, на неинвазивной ИВЛ - 199.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 12842 теста на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 335,14. Полностью прошли вакцинацию 1929,19 тысячи человек.

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