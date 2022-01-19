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Происшествия19 января 2022 8:41

За сутки в Ростовской области скончались 10 пациентов с COVID-19

Это люди, у которых на течение инфекции в том числе повлияли хронические заболевания
Ангелина СКИБА
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В стационарах сейчас лечат 2019 человек

В стационарах сейчас лечат 2019 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Ростовской области не смогли спасти 10 пациентов с COVID-19. Речь идет о 6 женщинах от 55 до 83 лет и 4 мужчинах от 27 до 85 лет. Информацию об этом сегодня, 19 января, опубликовали на сайте донского правительства.

- У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем, - говорится в сообщении.

В стационарах сейчас лечат 2019 человек. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 32 жителя Дона, на неинвазивной ИВЛ - 199. В регионе за сутки заболели еще 560 человек, больше всего инфицированных уже традиционно оказалось в донской столице.

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