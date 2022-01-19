В Таганроге 18-летний водитель «ВАЗа» сбил мужчину 48 лет

Несчастный случай произошел вечером на улице Социалистической Фото: Сергей ГАПОН

В Таганроге на улице Социалистической 18-летний водитель на отечественной легковушке сбил мужчину 48 лет. Об этом сегодня, 19 января, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как выяснилось, несчастный случай произошел вчера около 16.30 в районе дома № 37. Пешеход пострадал на «зебре» под колесами автомобиля «ВАЗ-111840».

- Правоохранители еще выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Около переходов следует снижать скорость, - добавили в УГИБДД.

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