На трассе под Ростовом иномарка насмерть сбила вышедшую из машины автоледи

Смертельная авария произошла на трассе под Ростовом. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области случилась смертельная авария. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел во вторник, 18 января, на 949-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе. По предварительным данным, 50-летняя автоледи на Mitsubishi Lancer не выдержала безопасную боковую дистанцию и задела ехавший в том же направлении ДАФ АМ5734-1, под управлением 36-летнего шофера. После столкновения оба автомобиля остановились. Грузовик встал на обочине, а иномарка - на крайне левой полосе. Оба водителя вышли из своих машин и начали осматривать места повреждения, которые получили машины.

В этот момент по дороге ехал 28-летний водитель на автомобиле Hyundai Accent, он не заметил стоящих на дороге людей и сбил обоих автомобилистов. Из-за сильного удара женщина оказалась под колесами проезжающего мимо грузовика Volvo. Автоледи получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия. Водитель ДАФ АМ5734-1 также получил травмы и его госпитализировали медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельная авария на трассе в Ростовской области оставила без отца двух детей.

Сами школьники и жена погибшего находятся в больнице.