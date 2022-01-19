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Происшествия19 января 2022 10:17

В Ростове около переулка Дальнего из-за ДТП образовался крупный затор

Столкнулись три авто
Ангелина СКИБА
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На место происшествия вызывали реанимацию и пожарных. Фото: очевидцы.

На место происшествия вызывали реанимацию и пожарных. Фото: очевидцы.

Сегодня, 19 января, в донской столице из-за серьезного ДТП образовался крупный затор в районе поликлиники № 7, недалеко от переулка Дальнего. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы.

По словам людей, «такси развернуло и зажало между двумя машинами». Таким образом, предварительно, столкнулись три авто. Известно, что на место происшествия вызывали реанимацию и пожарных.

Сейчас, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», около участка, где произошла авария, дорожная ситуация немного улучшилась, но проезд еще затруднен. В УГИБДД произошедшее пока не прокомментировали, сотрудники ведомства еще уточняют информацию.

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