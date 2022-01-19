В Ростовской области специалистов старше 60 лет переведут на удаленку

В коллективах должны следить за профилактикой заболеваний и выявлением очагов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Ростовской области людей старше 60 лет, а также специалистов с хроническими заболеваниями должны перевести на удаленную работу. Такую задачу озвучил губернатор Василий Голубев на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

- Нужно организовать работу с крупными работодателями по переводу на дистанционную работу лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Кроме того, следует обратить внимание на выявление очагов инфекций в трудовых коллективах, - подчеркнул Василий Голубев.

Также глава региона добавил, что в защите нуждаются и пожилые люди в учреждениях с круглосуточным пребыванием. В таких организациях необходимо продлить режим карантина, порекомендовал Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области выявили уже 37 случаев омикрон-штамма

Люди заболели сразу в нескольких территориях региона (подробности)