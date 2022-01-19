Правоохранители сейчас проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове полицейского заподозрили в получении взятки от задержанного. После этого правоохранитель попал под внимание отдела собственной безопасности. Если вину мужчины докажут, его уволят и осудят, прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД.

- Выявили факт противоправного деяния. Предварительно, сотрудник УМВД из Ростова получил денежное вознаграждение от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей. Проводится проверка, - рассказали в ведомстве.

Ранее о произошедшем сообщили областные СМИ. Предварительно, полицейский якобы взял 800 тысяч рублей у мужчины, которого арестовали за наркоторговлю. Это произошло осенью 2021 года.

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Это выяснилось во время проверки (подробности)