Правоохранители сейчас проводят проверку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростове полицейского заподозрили в получении взятки от задержанного. После этого правоохранитель попал под внимание отдела собственной безопасности. Если вину мужчины докажут, его уволят и осудят, прокомментировали в пресс-службе областного управления МВД.
- Выявили факт противоправного деяния. Предварительно, сотрудник УМВД из Ростова получил денежное вознаграждение от гражданина за непривлечение к уголовной ответственности. Сейчас подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей. Проводится проверка, - рассказали в ведомстве.
Ранее о произошедшем сообщили областные СМИ. Предварительно, полицейский якобы взял 800 тысяч рублей у мужчины, которого арестовали за наркоторговлю. Это произошло осенью 2021 года.
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