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Общество19 января 2022 14:43

В Ростове-на-Дону приступили к финальному этапу проектирования «Западной хорды»

Документы планируют отправить на государственную экспертизу к концу января
Ангелина СКИБА
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По проектированию хорды отчет заслушал министр транспорта Владимир Окунев. Фото: сайт правительства РО.

По проектированию хорды отчет заслушал министр транспорта Владимир Окунев. Фото: сайт правительства РО.

В Ростове-на-Дону приступили к финальному этапу проектирования «Западной хорды». Такое заявление на расширенном заседании озвучил представитель компании, которая занимается этим вопросом, сообщает сайт донского правительства.

- Проектирование объездной автодороги, призванной разгрузить западную часть города от транзитного транспорта, уже на финальном этапе. Документы начнут передавать на госэкспертизу к концу января, - рассказал Николай Амирян.

Ранее власти отметили, что возвести проезжую часть планируют к 2025 году. Хорда войдет в будущее Ростовское транспортное кольцо. Она должна вывести автотрафик за пределы города и обеспечить связь между районами.

- Сегодня все проекты по развитию транспортной инфраструктуры донской столицы, так или иначе взаимосвязаны. Мы развиваем уличную сеть в комплексе, это открывает перед нами новые перспективы, - подчеркнул замгубернатора - министр транспорта Владимир Окунев.

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