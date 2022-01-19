В Батайске мужчина ударил ножом знакомого, а потом сбросил тело в подвал

Поножощина произошла в Батайске 13 января
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ростовской области взяли под стражу подозреваемого в убийстве. Задержанный признался, что в пылу ссоры ударил друга ножом в грудь, а потом сбросил его в подвал. Сейчас эти слова проверяют, эксперты выясняют детали смертельной драки, сообщили в управлении Следкома по региону.
В ведомстве добавили, что поножощина произошла в Батайске на прошлой неделе, 13 января. Предварительно, два товарища 45 и 48 лет выпивали горячительное, но в какой-то момент между ними разгорелся конфликт.
Один из мужчин схватил холодное оружие и ударил своего обидчика. После этого бандит спрятал тело и сбежал, однако его личность быстро установили. Подозреваемому уже предъявили обвинение, теперь он ждет окончания следствия.
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