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Общество19 января 2022 15:52

В Ростове-на-Дону мужчина оставил весь подъезд без интернета

За это его отправили под стражу
РЕПИНА Елена
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В дежурную часть отдела полиции Октябрьского района города обратились жители одного из подъездов ростовской многоэтажки. У них пропал интернет. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего ростовчанина. Оказывается, он ночью вырезал телекоммуникационный кабель, тем самым лишил Интернета всех жильцов подъезда.

Правоохранители сообщили, что фигурант таким образом хотел заработать денег. Украденное мужчина сдал в пункт металлолома.

- Длина провода составила около 40 метров, общей стоимостью более 75 тысяч рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если суд признает вину подозреваемого, то он может сесть в тюрьму на два года.

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