Василий Голубев предупредил о тысячах заболевших коронавирусом в сутки в феврале

Василий Голуев прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Фото: сайт правительства РО

Василий Голубев заявил, что в Ростовской области к началу февраля количество заболевших коронавирусом может резко увеличиться до тысяч в сутки, если не предпринимать сейчас никаких мер. Такое заявление глава региона сделал на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

- В определенной ситуации, возможно, это и есть последняя волна ковида, учитывая такую распространенность. У нас также ожидается рост. Это значит, что мы можем иметь не сотни заболевших, как сегодня, а тысячи. Как только мы перейдем эту черту, число распространяющих инфекцию увеличится еще сильнее. Тогда последствия могут быть самые разные, - сказал Василий Голубев.

Губернатор подчеркнул: чтобы не допустить подобного развития событий, нужно уже в течение 3-4 дней усилить работу по иммунизации и ревакцинации. Люди должны понимать всю серьезность происходящего и строго соблюдать санитарные меры, иначе потребуются новые ограничения.

- Давайте попробуем принять меры и там, где не сработали, там, где не смогли, добавить обороты. Там, где хороший уровень, нужно его сохранить. Для этого нужно возвращаться к документам федерального уровня, постановлению № 272. Если мы не хотим новых более жестких ограничений, у нас нет ничего другого как просто выполнять задачи. С людьми нужно постоянно взаимодействовать. Это не шутки и не просто красивые слова, - добавил Василий Голубев.

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